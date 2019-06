Romania, vazuta cu ultima sansa la castigarea Campionatului European de tineret! Iata cine e favorita

Ziare.

Reprezentantiva pregatita de Mirel Radoi este vazuta insa cu sanse minime la castigarea competitiei gazduite de Italia si San Marino.100 e cota pentru un triumf surprinzator al "tricolorilor" mici.Favorita e una dintre reprezentativele aflate in grupa noastra, Anglia, cu cota 5.25.Urmeaza Germania, cu 5.50, in timp ce Spania a primit cota 5.75.Vezi si: Romania, la Campionatul European de tineret: Iata cine va televiza in direct meciurile 12 echipe, impartite in trei grupe, participa la editia din acest an a Campionatului European de Fotbal U21.Romania a fost repartizata in Grupa C, cu meciuri la Serravalle si Cesena, in compania Angliei, Frantei si Croatiei.In Grupa A vor juca Italia, Spania, Polonia si Belgia, la Bologna si la Reggio Emila, in timp ce in Grupa B sunt Germania, Danemarca, Serbia si Austria, iar orasele gazda sunt Udine si Trieste.18 iunie 2019: Romania - Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia - Franta (Cesena, 22:00)21 iunie 2019: Anglia - Romania (Cesena, 19:30), Franta - Croatia (San Marino, 22:00)24 iunie 2019: Franta - Romania (Cesena, 22:00), Croatia - Anglia (San Marino, 22:00)*Ora RomanieiToate meciurile nationalei de tineret a Romaniei vor putea fi urmarite si pe Ziare.com, in format LIVE text.Se va juca in sistemul fiecare cu fiecare in grupa, iar castigatoarele grupelor, alaturi de echipa cel mai bine clasata de pe locurile 2, vor promova in semifinale si se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.In cazul in care Anglia va fi printre semifinaliste, se va juca un baraj pentru accederea la JO intre celelalte ocupante ale pozitiilor secunde.