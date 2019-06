Romania zdrobeste Croatia la Campionatul European de tineret

Ziare.

com

Jucatorii pregatiti de Mirel Radoi s-au impus cu un incredibil 4-1 in fata reprezentativei similare a Croatiei la capatul unui meci in care nu s-a pus problema invingatoarei.Partida disputata pe stadionul din Serravalle, San Marino, acolo unde mii de romani s-au aflat in tribune, a inceput tare, cu o prima ocazie irosita de Puscas. In minutul 8, acelasi Puscas incearca sa suteze spre poarta, un adversar loveste balonul cu mana, iar arbitrul dicteaza penalti dupa ce consulta reluarileTot Puscas a pus stapanire pe balon si a reusit sa transforme lovitura de la 11 metri.Trei minute mai tarziu, atacantul lui Palermo a trimis spre poarta cu o lovitura de cap, croatii au respins de pe linie, insa Ianis Hagi a fost atent pe recuperare si a reusit sa duca scorul la 2-0.Din pacate, un moment de ezitare a dus la golul de 2-1. Ianis a gresit o pasa in propria jumatate, Vasic a preluat, a tasnit spre poarta si l-a invins pe Radu cu un sut in forta.Pana la pauza am mai irosit cateva ocazii importante prin Man sau Ivan, insa jocul echipei a fost unul imbucurator.Partea secunda a inceput cu o bara a lui Ianis Hagi, acesta trimitand excelent din lovitura libera, pentru ca in minutul 58 Baluta sa duca scorul la un 3-1 de vis. Jucatorul lui Brighton a recuperat un balon in marginea careului advers, a sutat pe coltul scurt si a inscris la primul lui meci in tricoul nationalei de "tineret".Scorul final a fost stabilit de Adrian Petre, acesta punctand din centrarea lui Cristi Manea. Initial reusita a fost anulata pentru offside, insa arbitrajul video consultat a stabilit ca atacantul roman se afla in pozitie regulamentara.Romania incepe astfel perfect turneul final al Campionatului European si asteapta increzatoare meciul de vineri seara, cu Anglia.Min.90+6 Fluier de final! Romania castiga fara emotii!Min.90+3Min.90 Nou intratul Adrian Petre inscrie, reusita este anulata pentru offside. Intra in scena VAR-ul, care verifica faza.Min.87 Ultima schimbare pentru Romania: Petre intra in locul lui Puscas.Min.86 Interventie buna a lui Radu.Min.83 A doua schimbare la noi, Olaru intra in locul lui Man.Min.83 Din tribune se aud ole-uri la pasele reusite ale romanilor.Min.76 Muta si croatii cu Muric in locul lui Halilovic.Min.72 Schimbare Romania: Coman intra in locul lui Ivan.Min.71 Radu retine sutul lui Jakolis.Min.66Min.58 Hagi ii aseaza mingea lui Baluta la marginea careului, acesta suteaza, dar trimite peste.Min.56 Ianis suteaza din nou din lovitura libera, de aceasta cu dreptul, insa trimite peste poarta.Min.54 BARA ROMANIA! Ianis Hagi suteaza din lovitura libera, insa balonul izbeste transversala!Min.51 Puscas preia intre doi adversari si suteaza din marginea careului, insa o face slab.Min.50 Asa cum era de asteptat, sunt mai insistenti croatii in acest debut de repriza secunda.Min.46 Incepe repriza secunda.Nicio schimbare la pauza.___________________Min.45+4 Finalul primei parti.Min.45+4 Ce ocazie! Stefan il gaseste bine pe Ivan, insa acesta nu prinde poarta din 14 metri!Min.44 Man incearca un sut de la distanta, insa trimite destul de departe de buturile croate.Min.41 Irosim o noua sansa prin Man, care nu poate trimite pe poarta dupa o pasa buna a lui Hagi.Min.35 Avem mare noroc si scapam fara gol primit la o faza in care croatii s-au distrat in careul nostru.Min.33 Galben si pentru Pascanu.Min.31 Cartonas galben pentru Man.Min.26 Ivan are o sansa mare, insa se opreste inexplicabil in zona careului advers si intoarce balonul.Min.24 Sprint bun al lui Ianis, care rateaza insa driblingul in careul croat si pierde balonul.Min.22 Cartonas galben pentru Jakolis.Min.20 Ne precipitam in aparare, insa Radu ne salveaza scotand in corner sutul lui Vlasic!Min.18Min.14Min.13 Brekalo, accidentat, paraseste terenul. In locul sau va intra Bradaric.Min.11Min.10Min.9 "Centralul" merge sa vada reluarea fazei.Min.8 Solicitam penalti la un balon ce loveste in mana un adversar in careul croat. Asteptam analiza video.Min.3 Ce ocazie! Puscas tasneste excelent, preia si suteaza din unghi, insa portarul croat retine in doi timpi cu multa sansa!Min.1 Fluier de start pe stadionul din Serravalle! In jur de 5.000 de romani ar fi in tribune.19:30 - Suntem la cateva momente de fluierul de start.19:27 - Atmosfera de mare meci, cu multi romani in tribune. Imnul nostru national a fost primit cu urale!INFO: Meciurile de la Euro 2019 beneficiaza de arbitraj video.Radu-cpt. - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Hagi, Ivan - Puscas.Selectioner: Mirel RadoiRezerve: Cabuz, Vlad - Boboc, Coman, Petre, Grigore, Dragomir, Ghita, Nedelcu, Rus, Ciobanu, OlaruPosavec - Uremovic, Katic, Benkovic, Sosa - Vlasic, Sunjic, Moro - Halilovic, Jakolis, BrekaloSelectioner: Nenad GracanRezerve: Grbic, Semper, Majer, Bistrovic, Kalaica, Borevkovic, Basic, Muric, Kulenovic, Ivanusec, Bradaric, Cabraja