Romanii au luat cu asalt stadionul din Cesena la meciul nationalei de tineret

Ziare.

com

Potrivit postului public de televiziune, in jur de 10 mii de fani ai Romaniei se vor afla in tribune la partida de joi seara.Englezii, in schimb, se vor baza pe numai 2.500 de suporteri Tichetele de acces au avut un pret modic, de 5 euro, astfel ca multi dintre conationalii nostri stabiliti in Italia au profitat pentru a urmari pe viu partida.Intalnirea Anglia - Romania, din etapa a doua a fazei grupelor de la Euro 2019, va fi transmis in direct pe Ziare.com incepand cu ora 19:30.M.D.