Rusii anunta o oferta spectaculoasa pentru un jucator din nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

com

Potrivit publicatiei ProSportStory , Ionut Nedelcearu este monitorizat cu atentie de scouterii celor de la AS Roma.Inaintea Campionatului European ar fi existat cateva tatonari pentru trecerea lui Nedelcearu in Serie A, insa partile nu s-au inteles la bani.Dupa evolutiile solide la de la turneul final, jucatorul roman i-ar fi impresionat pe italieni, care sunt acum decisi sa il transfere.4 milioane de euro spera sa obtina rusii de la FC Ufa in schimbul fundasului in varsta de 23 de ani.In sezonul trecut, el a bifat 28 de partide in prima liga rusa, reusind sa inscrie un gol si sa ofere un assist.M.D.