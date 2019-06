S-a decis viitorul lui Ionut Radu: Iata la ce echipa va juca dupa EURO U21

Ziare.

Conform cotidianului La Reppublica , dupa intalnirea ce a avut loc marti, sefii lui Inter au hotarat sa achite clauza de rascumparare in valoare de 12 milioane de euro.Totodata, partile au convenit ca Ionut Radu sa evolueze si in sezonul urmator la Genoa sub forma de imprumut.Ionut Radu a fost cumparat de Genoa de la Inter in urma cu un sezon, dar gruparea din Milano a avut o clauza de rascumparare pentru aceasta vara.Pe fondul evolutiilor bune ale portarului, Inter l-a rascumparat, dar a ales sa-l mai lase sub forma de imprumut la Genoa pentru a avea continuitate.In sezonul precedent, Radu a disputat 33 de meciuri in Serie A si a impresionat prin paradele sale.C.S.