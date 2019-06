Sase jucatori exponentiali ai nationalei de tineret a Romaniei pot rata meciul din semifinalele Europenelor din Italia

Ziare.

Si acest lucru pentru ca in primele doua meciuri, sase jucatori au fost avertizati cu cartonas galben si daca vor fi "avertizati" si cu Franta, ei vor rata ipotetica (la acest moment) semifinala in care cu totii speram sa fim prezenti.Semifinala ar insemna si calificarea automata la JO 2020, Olimpiada la care absentam de 56 de ani, de la JO 1964, disputata tot la Tokyo.Iata mai jos care sunt cei 6 jucatori aflati in mare pericol:Romania a participat ultima data la un turneu final al Europenelor de tineret in 1998, acum 21 de ani, la un turneu organizat chiar de tara noastra.Urmatorul meci al Romaniei in Italia va avea loc luni cu Franta, meciul decisiv pentru calificarea in semifinale, trupa lui Radoi avand nevoie de un singur punct pentru a si castiga grupa.Duminica vor avea loc ultimele meciuri din grupa B, meciuri importante in economia clasamentului pentru cel mai bun loc 2 de la EURO, cele doua partide urmand sa fie LIVE score pe Ziare.com.