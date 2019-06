Scandal in toata regula dupa meciul Romania - Franta: Suporter retinut pentru ca a incercat sa intre la vestiare

Ziare.

com

Potrivit celor de la Fanatik , fanul care a asistat la meci a fost "saltat" de jandarmi in timp ce incerca sa forteze accesul la vestiare, acolo unde se aflau deja jucatorii si antrenorii.Sursa citata scrie ca cel retinut este unul dintre spectatorii ce au fost implicati in lovirea iubitei fotbalistului Cristian Manea.Se pare ca acesta a fost escortat la o sectie de politie, insa nu exista informatii despre o eventuala arestare a sa.De asemenea, nu este clar nici ce a dorit sa faca acesta la vestiare.Imediat dupa fluierul de final al partidei Romania - Franta, scor final 0-0, fundasul Cristi Manea a mers in zona tribunelor, acolo unde se aflau iubita sa si cativa apropiati.Din motive inca neclare a izbucnit o adevarata lupta, iubita lui Manea ajungand la spital dupa ce a fost lovita in zona fetei si a inceput sa sangereze abundent.Femeia a fost externata dupa ce rana i-a fost suturata si, probabil, va depune plangere pentru agresiune.