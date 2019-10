Scandal la nationala de tineret a Romaniei: Radoi a cerut demiterea team managerului!

Ziare.

Selectionerul Mirel Radoi i-ar fi cerut sefului Comisiei Tehnice de la FRF, Mihai Stoichita, sa-l indeparteze pe team managerul nationalei under 21 a Romaniei, Vlad Munteanu.Ce ii reproseaza Radoi lui Munteanu, potrivit Telekom Sport - Ca si-a asumat meritele rezultatelor nationalei de tineret;- Ca intervenea peste el in timpul sedintelor tehnice pentru a da sfaturi fotbalistilor;- Imediat dupa obtinerea calificarii la EURO 2019, team managerul echipei i-ar fi stropit in vestiar pe jucatori cu sampanie, nu inainte de a le atrage atentia acestora ca este vorba despre o bautura foarte scumpa pe care a cheltuit cateva mii de euro.Seful Comisiei Tehnice de la FRF a tinut cont de rugamintea lui Radoi si l-a mutat pe Vlad Munteanu la grupele de juniori.