Scena socanta dupa calificarea Romaniei in semifinalele Euro U21: Iubita unui fotbalist, plina de sange in tribune

Incidentul s-a petrecut dupa fluierul de final, atunci cand Cristi Manea, titular pentru Romania in toate cele trei meciuri jucate pana acum la Euro, s-a dus in tribuna pentru a-si saluta iubita.Potrivit celor de la gsp.ro , in momentul in care Manea a ajuns in sectorul de tribuna in care se afla iubita sa, o alta femeie a venit in fata si i-a cerut tricoul cu care a jucat.Ar fi izbucnit o altercatie intre cele doua femei, una in care s-au implicat si cunoscutii lor.La finalul luptelor, care au fost oprite numai de interventia stewarzilor, iubita lui Manea a aparut cu buza sparta si sangerand abundent, tricoul nationalei pe care aceasta il purta fiind plin de sange.Un cunoscut de-al fotbalistului, care se afla si el in tribune si care s-a implicat in scandal, a aparut mai tarziu in zona vestiarelor tinand o punga cu gheata in zona capului, semn ca a incasat si el macar o lovitura puternica.Cristi Manea a refuzat sa ofere declaratii dupa partida si se pare ca a ajuns alaturi de iubita lui la spital, acolo unde aceasta a primit ingrijiri medicale.