Se anunta o atmosfera incendiara la partida Romania - Franta, de la EURO 2019. Cate tichete au cumparat fanii romani

Daca la prima partida cu Croatia, disputata la Serravalle in San Marino, au fost putin peste 4000 de romani, avand in vedere si stadionul mai mic, la Cesena in partida cu Anglia au participat peste 8500 de fani, dintre care doar 200 de englezi, marea majoritate fiind ocupata evident de fanii patimasi ai Romaniei, laudati duminica si de antrenorul Frantei , la conferinta de presa oficiala.Pe stadionul Dino Manuzzi din Cesena, cu o capacitate de 18.000 de spectatori, romanii deja au achizitionat deja peste 13.000 de tichete, anuntandu-se asadar o atmosfera incendiara in aceasta partida derbi , dupa cum anunta televiziunea TelekomSport Si jucatorii romani au recunoscut in dese randuri ca atmosfera de la acest EURO facuta de fanii romani le-a dat aripi si i-a ajutat sa aiba aceste rezultate minunate, 4-1 cu Croatia si 4-2 cu Anglia.Romania va afla duminica seara exact de ce rezultat are nevoie in meciul cu Franta, dupa desfasurarea ultimelor rezultate din grupa B, meciuri care incep la ora 22 si care vor fi LIVE pe Ziare.com.Citeste si:D.A.