Selectionata de tineret a Romaniei poate egala un record vechi de 38 de ani in istoria echipelor nationale

Romania se va duela luni cu Franta, de la ora 22, in meciul care ne intereseaza in cel mai inalt grad si care ne poate aduce egalarea unui record vechi de 38 de ani in fotbalul romanesc.Doar trei generatii ale Romaniei au reusit calificari in semifinalele unui turneu final, indiferent de varsta, iar aceasta ultima performanta a avut loc in 1981, bronzul Mondial al generatiei lui Romulus Gabor, la Campionatul Mondial de juniori (Under 20).In acel an, Romania ajungea pana in finala mica, castigata cu 1-0 in fata Angliei. In semifinale, Germania ne-a invins in prelungirile partidei, scor 1-0, gol marcat de Schon in minutul 103.La acea editie de Mondial Under 20, singura jucata de Romania in istorie, echipa noastra a invins Italia cu 1-0 si a remizat cu Brazilia, scor 1-1, ambele meciuri in faza grupelor, apoi a trecut de Uruguay in sferturi cu 2-1.Iata echipa care atingea acea superba performanta:Alte doua performante au venit in anii 60, cand "tricolorii" U18 au ajuns chiar in doua finale, una dintre ele si castigata.Prima data se intampla la CM sub 18 ani din Austria in 1960, cand am iesit pe locul 2, dupa un parcurs perfect in grupe, un 3-0 cu Belgia, 4-1 cu Franta si 5-1 cu Spania. A urmat un 4-1 cu tara gazda, iar in finala ne-a invins marea rivala Ungaria, 1-2.Echipa tip a fost urmatoarea:In fine, doi ani mai tarziu, tot la Campionatul Mondial, Romania isi lua revansa si castiga competitia, aceasta fiind cea mai mare performanta din istoria echipelor noastre nationale. E drept ca o performanta "cu cantec", caci doar unul dintre titularii din finala avea sub 18 ani, rapidistul Jamaischi.In grupe, Romania a facut doua egaluri, 2-2 cu Belgia si 0-0 cu Portugalia, plus o victorie cu RFG, 3-0. In semifinale am dispus de echipa Turciei cu 4-0, iar in finala a venit randul Iugoslaviei, scor 4-1 pentru echipa noastra, care avea urmatoarea formula:Interesant este ca finala mica a fost decisa dupa ce s-a dat cu banul, Cehoslovacia avand castig de cauza, dupa un meci terminat la egalitate.Romania va evolua cu Franta luni de la ora 22, meci LIVE pe Ziare.com, partida fiind televizata pe TVR 1 si TVR HD.Citeste si: