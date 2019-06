Selectionerul Angliei contesta victoria Romaniei de la EURO U21

Ziare.

Boothroyd spune ca pe teren a fost o singura echipa si ca Anglia a pierdut doar din cauza erorilor individuale."In prima repriza am fost ruginiti, dar in cea secundaAm facut cateva greseli contrar cursului jocului. Traiesc cu impresia ca puteam sa castigam. Am avut si ghinion sa-l pierdem pe Sessegnon, iar apoi n-am reusit sa-i desfacem si am gresit mult in aparare", a spus Boothroyd la conferinta de presa.Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.