Selectionerul Germaniei dezvaluie ce s-a intamplat in vestiar la pauza meciului cu Romania: Mesajul care a intors soarta partidei

Kuntz a afirmat ca printr-o simpla intrebare a reusit sa-i motiveze pe jucatori pentru a obtine calificarea in finala."La pauza i-am intrebat pe jucatori care este felul in care vrem sa spunem ramas bun acestui turneu. Pot doar sa spun jos palaria in fata felului in care au jucat in repriza a doua", a afirmat Stefan Kuntz la ZDF.Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret, scor 2-4. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.In cealalta semifinala se intalnesc Spania si Franta. Finala va avea loc duminica, de la ora 21:45, pe Dacia Arena din Udine.