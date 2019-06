Selectionerul Italiei si-a dat demisia: Spune ca Romania nu are nicio sansa la EURO U21

Ziare.

El a afirmat ca a luat aceasta decizie pentru a-si asuma raspunderea dupa ratarea calificarii in semifinale.Intrebat ce finala anticipeaza la EURO U21, Di Biagio a mentionat ca Romania si Franta nu au nicio sansa sa ajunga in ultimul act. "Cu siguranta finala va fi intre Spania si Germania", a mentionat Di Biagio intr-o conferinta de presa.Chiar si asa, el a evitat sa dea vina pe romani si francezi pentru eliminarea Italiei, spunand ca a crezut in victoria formatiei lui Mirel Radoi "Atitudinea de pe teren de la Romania - Franta? Am crezut pana la final si nu trebuie sa ne uitam la altii. Am fost eliminati deoarece am gresit cu Polonia. Vina este a noastra, ne-am bagat singuri in situatia noastra", a adaugat Di Biagio.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.C.S.