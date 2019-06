Simona Halep, despre nationala de tineret a Romaniei: E cea mai buna echipa de fotbal din tara!

Ziare.

Fostul numar 1 WTA a tinut sa le transmita si un mesaj inaintea meciului din semifinale, ea sfatuindu-i sa ramana concentrati si sa se lupte in fiecare clipa pentru victorie."Este o generatie care vine puternic din urma si cred ca este cea mai buna echipa de fotbal din Romania in acest moment. Sa fie concentrati pana la capat si sa lupte pentru fiecare moment", a spus Halep la DigiSport.Simona Halep este o microbista inraita, ea fiind suporter al celor de la FCSB si, mai nou, al Viitorului lui Hagi.Sportiva a aparut chiar la un antrenament purtand tricoul lui Ianis Hagi de la Viitorul Echipa nationala de tineret a Romaniei infrunta Germania in semifinalele Campionatului European U21.Partida va avea loc joi seara, de la ora 19:00, si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.