Starul Italiei iese la atac inainte de Romania - Franta: Sper sa nu fie un aranjament. Nu vreau sa vad o gluma proasta!

Mijlocasul ofensiv Federico Chiesa spune ca isi doreste ca Romania si Franta sa nu faca un aranjament in asa fel incat sa mearga impreuna in semifinale cu ajutorul unui rezultat de egalitate."Sper ca Romania si Franta sa nu faca vreun aranjament! Sper sa nu faca ceea ce ne asteptam cu toti, glumele proaste nu sunt placut de vazut, sportiv vorbind! E adevarat, asta e fotbalul, dar noi speram pana la final", a spus Chiesa intr-o conferinta de presa.In cazul in care meciul dintre Romania si Franta se va termina egal, ambele echipe vor merge in semifinale, iar Italia va fi eliminata.Partida dintre Romania si Franta va avea loc astazi, de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Romania va castiga grupa in cazul in care nu va pierde meciul cu Franta. Exista si varianta calificarii in semifinale de pe locul doi, insa doar daca nu vom pierde la mai mult de doua goluri C.S.