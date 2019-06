Surpriza uriasa pentru jucatorii nationalei de tineret: Iata ce s-a intamplat la hotel, dupa eliminarea de la Campionatul European

Ziare.

Mai multi suporteri din gruparea Uniti sub Tricolor au mers la hotelul la care era cazata delegatia Romaniei pentru a le multumi jucatorilor si antrenorilor.Fanii au cantat alaturi de sportivi, au aprins torte si au incheiat astfel un turneu final istoric pentru "tricolorii" mici.Jucatorii nu s-au lasat mai prejos si le-au multumit suporterilor pentru sprijinul de pana acum.Romania a obtinut cel mai bun rezultat din istorie la Campionatul European de tineret, calificandu-se pana in semifinale, acolo unde a fost invinsa de reprezentativa Germaniei.Calificarea in semifinale le-a adus elevilor lui Radoi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokio, acolo unde vor juca in vara anului viitor.M.D.