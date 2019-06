Tatal lui Alex Pascanu doreste ca fotbalistul lui Leicester sa joace in Liga 1: Am fi de acord sa revina in Romania

Ziare.

com

Alexandru Pascanu a fost unul dintre stalpii apararii noastre in primele doua partide de la EURO 2019, iar jucatorul celor de la Leicester este dorit de primele doua formatii din Romania, CFR Cluj si FCSB.Tatal lui Alex, Alin Pascanu a declarat faptul ca este de acord ca baiatul sa revina in Romania, macar pentru o jumatate de an, pentru a prinde meciuri in picioare si in partidele de seniori, avand in vedere ca in Anglia a jucat numai pentru echipa Under 23."Noi am fi de acord pentru 6 luni sa revina in Romania. Dar numai 6 luni, nu mai mult. Problema e la Leicester, pentru ca am avut discutii cu ei inainte de EURO si nu doresc ca Alex sa paraseasca Anglia.Noi consideram ca e momentul sa joace intr-o echipa de seniori, desi pana acum n-a avut sansa asta", a vorbit Alin Pascanu pentru televiziunea DigiSport.FCSB a fost echipa care s-a interesat in ultima vreme cel mai mult de Pascanu, dar s-a lovit de refuzul fostei campioane a Angliei din 2016.Pascanu, numar 4 pe spate, a fost titular in ambele partide de pana acum ale Romaniei la EURO, 4-1 cu Croatia si 4-2 cu Anglia, avand evolutii ireprosabile.Romania va intalni luni Franta in ultima partida din grupe, de la ora 22, meci LIVE pe Ziare.com.Romania U21 are 6 puncte din doua partide si e calificata in proportie de 95% in semifinalele competitiei.Turneul final are loc in Italia si San Marino si se va termina duminica viitoare.D.A.