The Guardian dezvaluie de ce UEFA a vrut sa suspende meciul dintre Romania si Anglia de la EURO U21

Potrivit jurnalistilor britanici, UEFA a amenintat ca va opri partida de la Cesena din cauza comportamentului fanilor romani din tribune."UEFA a amenintat ca va suspenda partida din cauza fanilor romani, care au aprins numeroase torte", a relatat The Guardian. Meciul a continuat insa, iar Romania a invins Anglia cu 4-2 , in grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.