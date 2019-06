The Sun dezvaluie cine e fotbalistul roman care a primit 5 oferte din Premier League dupa calificarea in semifinalele EURO U21

Ziare.

Pascanu mai are contract inca un sezon cu Leicester, dar nu a bifat niciun meci la seniori in intreaga cariera.El este nemultumit de situatia sa de la club, iar The Sun anunta ca cinci echipe din prima liga britanica vor sa-l transfere.Cei de la Leicester au hotarat insa sa-l ia in cantonamentul din aceasta vara, iar antrenorul Brendan Rodgers va decide daca il va pastra sau nu.Pascanu a fost om de baza la echipa nationala de tineret , dar la club a evoluat doar in sub 23 de ani.De Pascanu sunt interesate si FCSB si CFR Cluj , dar acestea au sanse mici sa-l transfere.C.S.