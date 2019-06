Transfer spectaculos pentru Ianis Hagi: Fiul "Regelui" poate ajunge la Borussia Dortmund

Ziare.

Nemtii de la Borussia Dortmund sunt ultimii intrati in cursa pentru transferul mijlocasului si ar putea fi cei care il vor lua de la Viitorul datorita resurselor financiare impresionante pe care le au la dispozitie.Potrivit celor de la ProTV, reprezentanti ai clubului german l-au monitorizat pe Ianis in ultima perioada si sunt impresionati de calitatile acestuia.Asa se face ca la meciul cu Germania, din semifinalele Campionatului European, in tribunele stadionului din Bologna se va afla chiar directorul sportiv al Borussiei, Michael Zorc.Acesta vrea sa vada cum se descurca Ianis intr-o partida cu miza si daca poate face fata la nivel inalt.Belgienii de la Genk ar fi principalii rivali ai Borussiei, ei fiind gata sa ofere pana la 10 milioane de euro pentru a-l lua pe Ianis imediat dupa turneul final.M.D.