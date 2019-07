UEFA a anuntat echipa ideala a Campionatului European de tineret: Un singur roman a prins primul "11"

Ziare.

com

In primul "11" intocmit de forul european regasim 6 jucatori de la finalista Germania, patru de la campioana Spania si un roman.George Puscas, autor a 4 goluri la Europeanul disputat in Italia si San Marino, e singurul "tricolor" inclus in echipa ideala a turneului.Alexander Nubel (Germania) - Lukas Klostermann (Germania), Jonathan Tah (Germania), Jesus Vallejo (Spania), Benjamin Henrichs (Germania) - Fabian Ruiz (Spania), Mahmoud Dahoud (Germania) - Dani Olmo (Spania), Luca Waldschmidt (Germania), Dani Ceballos (Spania) - George Puscas (Romania).Premiul pentru cel mai bun jucator al turneului a mers la ibericul Fabian Ruiz.Spania a castigat, duminica seara, editia din acest an a Campionatului European de tineret, dupa ce a invins-o in finala pe Germania, cu 2-1.Romania s-a oprit in semifinale, asigurandu-si, astfel, prezenta la Jocurile Olimpice de anul viitor.I.G.