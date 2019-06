Un fotbalist roman a reusit faza zilei la Campionatul European de tineret

Ziare.

com

Site-ul oficial al UEFA a selectat pasa de efect a lui Florinel Coman pentru categoria "skill of the day".In prima parte a meciului, Boboc a pasat scurt catre Coman in jumatatea adversa de teren, iar acesta a incercat o deviere de mare efect, cu calcaiul.Desi a reusit sa trimita balonul printre picioarele unui adversar, acesta n-a mai ajuns la Ianis Hagi si faza s-a stins.Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.In semifinale, Romania va intalni Germania, joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania trei ore mai tarziu.Meciul Romania - Germania va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.