Un singur roman in echipa ideala de la Campionatul European de tineret: Iata cum arata primul "11"

Publicatia Goal.com a intocmit un prim "11" ideal al turneului final castigat de Spania, iar singurul roman inclus in aceasta echipa este fundasul dreapta Cristian Manea.Cele doua finaliste, Spania si Germania, dau cate 4 jucatori, primul "11" fiind completat de jucatori din Franta si Italia.Antonio Sivera (Spania) - Cristian Manea (Romania), Dayot Upamecano (Franta), Jonathan Tah (Germania), Benjamin Henrichs (Germania) - Fabian Ruiz (Spania), Mahmoud Dahoud (Germania) - Dani Olmo (Spania), Dani Ceballos (Spania), Federico Chiesa (Italia) - Luca Waldschmidt (Germania).Spania a castigat, duminica seara, editia din acest an a Campionatului European de tineret, dupa ce a invins-o in finala pe Germania, cu 2-1.Romania s-a oprit in semifinale, asigurandu-si, astfel, prezenta la Jocurile Olimpice de anul viitor.I.G.