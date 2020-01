Neculai Ontanu vrea sa fie din nou primar in Sectorul 2. Ce partid il sustine

Dosarul de coruptie

"In urma multor analize si framintari, impreuna cu toata Organizatia Partidului ADER din Sectorul 2 am ajuns la concluzia ca aceasta functie trebuie sa revina unei persoane care a dovedit ca are calitatile unui bun conducator si a unui gospodar. I-am cerut repetat si insistent sa accepte aceasta nominalizare domnului Neculai Ontanu, pe care l-am asigurat ca are toata sustinerea noastra si a locuitorilor Sectorului 2", anunta un comunicat ADER.Potrivit comunicatului, Ontanu este sustinut pentru Primaria sectorului 2 pentru ca are o buna experienta administrativa."In perioada 1994 - 1996 a fost expert parlamentar, in perioada 1996 - 2000 a fost Consilier General al Consiliului General al Municipiului Bucuresti dupa care Primar al sectorului 2. Este cunoscut ca un om serios, harnic si apropiat de oameni, care isi respecta cuvantul si respecta oamenii", afirma colegii sai de partid.Neculai Ontanu, care a fost timp de 4 mandate primar al sectorului 2, a fost membru al Partidului Socialist al Muncii, apoi al PSD si apoi al UNPR.In 2016, Neculai Ontanu a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Dupa un an de judecata, Curtea de Apel Bucuresti a constatat ca faptele din acest dosar sunt prescrise in cazul fostului edil si au incetat procesul."Curtea constata ca probatoriul administrat a dovedit, dincolo de orice indoiala rezonabila, vinovatia inculpatilor la comiterea infractiunii de luare de mita in forma autoratului - Ontanu Neculai, respectiv complicitatii-Radu Loredana-Claudia si Radu Aurel", este o parte din motivarea judecatorilor.DNA a contestat aceasta decizie, iar procesul este pe rolul Inaltei Curti, urmatorul termen de judecata este stabilit pe 1 februarie.