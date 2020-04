Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la sefia comisiei anti-COVID din Ministerul Sanatatii

Ziare.

com

Este vorba despre Comisia de management clinic si epidemiologic al COVID-19 din MS. Anuntul a fost facut, joi, de Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, cel care a si luat aceasta decizie."Domnul profesor Streinu-Cercel era membru al Comisiei speciale anti-COVID, era chiar presedinte. Noi avem discutii, sunt propuneri, chiar si aceste propuneri le gandim, dar n-am putut sa fiu de acord cu dansul, de asta am spus gandim si oportunitati, protejam persoanele varstinice, dar nu pot fi de acord.Aparitia acelui plan de vacanta n-a facut decat sa extrapoleze anumite ganduri. De altfel, decizia a fost de a-l demite din functia de presedinte al acestei comisii si i-am comunicat si dansului acest lucru, Comisia Stiintifica de la nivelul Ministerului, nemaifacand parte si nemaifiind nici presedinte", a anuntat Nelu Tataru, joi, aflat in Timisoara.El a mai precizat ca in locul lui Streinu-Cercel va fi numita dr. Adriana Pistol, director al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Ministrul s-a referit astfel la "Programul VACANTA MARE de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19", document de 9 pagini aparut cu antetul Institutului Matei Bals, care a creat valva recent.Conform documentului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, celor fara loc de munca si copiilor li se indica sa faca curat in case si se sustine ca statul trebuie sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitioneaza tot si preia controlul serviciilor esentiale. Ba chiar e indicata si formarea unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" pentru aceste sarcini.Tot scenariul ar urma sa se desfasoare pe 3-4 luni si la finalul concluziilor naucitoare se precizeaza inclusiv ca cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".A.D.