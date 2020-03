Autoritatile se asteapta ca inca 200.000 de romani din diaspora sa se intoarca in tara pana de Pasti

LIVE

"Au venit peste 200.000 de conationali pana in acest moment si ne asteptam la inca 200.000 pana in sarbatorile pascale", a afirmat ministrul Snatatii, intr-un interviu acordat sambata Digi24.Acesta a precizat ca prin lipsa lor, romanii din strainatate pot limita raspandirea virusului.El a explicat ca dintre romanii sositi pana acum, aproximativ 10-20% ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala. Tataru estimeaza ca la Suceava, care este zona cea mai afectata din Romania, pot exista pana la 1.000 de bolnavi asimptomatici "care pot fi foarte buni transmitatori" ai bolii.Intrebat cate persoane din populatia Romaniei ar putea fi infectate, fata de raportarile oficiale, in conditiile in care studiile arata ca exista persoane care nu prezinta simptome dar care sunt contagioase, ministrul Sanatatii spune ca la Suceava pot exista pana la o mie de bolnavi care, fara a prezenta simptome, transmit boala."Putem prognoza sau putem estima un numar de persoane. De exemplu, la Suceava putem prognoza ca pana in 6-700, pana intr-o mie de cazuri sunt cele care nu sunt diagnosticate, avand forme asimptomatice sau forme foarte usoare si pot fi foarte buni transmitatori.In contextul in care suntem in acest moment, sa spunem un 10-20% din cei care au venit pot fi cei care sunt infectati si care nu au simptome in acest moment. Avand in vedere perioada de cand au venit, este acea perioada de 14 zile in care si-au produs boala. Sunt imuni in acest moment, nu mai transmit, dar au transmis pana acum", a afirmat Nelu Tataru intr-un interviu acordat sambata Digi 24.Ministrul Sanatatii a subliniat ca trebuie respectate masurile de izolare voluntara la domiciliu, distantare sociala, respectarea normelor de igiena, evitate persoanele care prezinta semnele unei infectii respiratorii.