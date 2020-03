Cine este Nelu Tataru, propus la Ministerul Sanatatii

Ziare.

Nelu Tataru s-a nascut la 30 septembrie 1972, la Vaslui. Este absolvent al Facultatii de Medicina Generala de la UMF Iasi (1998), al unui curs de Managementul Institutiilor Publice (2004) si Chirurgie generala (2006), ambele la UMF Iasi.In 2007 a absolvit Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, iar in 2009 o specializare in endoscopie digestiva, la UMF Iasi. Din 2011 este doctor in stiinte (absolvent al Scolii Doctorale la UMF Iasi).Este medic chirurg. Din 1991 pana in 1992 a fost asistent la Spitalul Judetean Vaslui. Din 1998 pana in 2000 a fost medic stagiar la Spitalul Judetean Vaslui; medic rezident la Spitalul Clinic de Urgenta din Iasi in perioada 2000-2006; medic chirurg la Spitalul Municipal Husi, in perioada 2006-2012; director general la Spitalul Municipal Husi, in perioada 2007-2009; manager la Spitalul Municipal Husi, in perioada 2009-2010, precizeaza site-ul Senatului.A fost consilier local in orasul Husi (2012) si presedinte al PNL Husi (2011-2012).La 9 decembrie 2012 a fost ales senator PNL de Vaslui. A fost membru al Comisiei Juridice (de la 27.06.2016), membru al Comisiei pentru Drepturile omului, Culte si Minoritati (de la 22 septembrie 2015), presedinte al Comisiei pentru Regulament (de la 7 septembrie 2015).Totodata, a fost membru al Comisiei comune pentru integrare europeana dintre Parlamentul Romaniei si Parlamentul Republicii Moldova (de la 25 februarie 2013) si al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen (de la 18 iulie 2013).A fost membru in Comisia pentru Aparare (de la 20 decembrie 2012 pana la 4 februarie 2013) si secretar al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte si Minoritati (de la 4 februarie 2013 pana la 21 septembrie 2015).