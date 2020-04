Concluziile ministrului Sanatatii dupa vizita de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

Ziare.

"Am vrut sa vad care este fluxul de prezentare a pacientilor, echiparea personalului, dotarea Unitatii de Primiri Urgente. Am evaluat starea de spirit, increderea personalului medical si in acelasi timp am vrut sa vad care este atmosfera cu prilejul acestor sarbatori, care anul acesta sunt altfel atat ca prezenta, cat si ca atitudine a personalului medical", a declarat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a subliniat ca atat personalul medical cat si populatia trebuie sa inteleaga ca anul acesta sarbatorile pascale sunt diferite si trebuie petrecute in izolare, respectand distantarea sociala, deoarece reprezinta momentul in care "ne pregatim pentru viitor".Referitor la materialele de protectie din spitale, Tataru a precizat ca achizitionarea este datoria managerilor, care trebuie sa gestioneze situatia cu responsabilitate si sa asigure stocurile necesare."In momentul in care acest necesar nu mai poate fi asigurat din terte motive, ori nu mai raspund furnizorii la telefon, ori furnizorii nu mai au marfa, Ministerul Sanatatii poate interveni prin UNIFARM, care achizitioneaza atat intern cat si international materiale, echipamente de protectie, teste, iar acestea merg catre spitalele judetene sau spitalele care trateaza patologie COVID. Mai sunt niste donatii pe care Ministerul Sanatatii le poate primi si face transfer catre unitatile sanitare.In acest moment sunt echipamente sanitare. Au fost, in urma trei - patru saptamani, momente cand nu erau, cand noi foloseam la inceputul pandemiei acele echipamente de protectie ramase de la ebola. Mentionez ca tot ce am gasit in rezervele de stat a fost zero, iar in spitale aproape la fel. 20% dintre manageri, care au stiut sa isi gestioneze atat fondurile cat si magaziile, au putut pleca la aceasta lupta", a punctat Nelu Tataru.El a subliniat ca Ministerul Sanatatii este alaturi de toate spitalele, mentionand ca asteapta de la managerii de spitale sa invete ceva din aceasta epidemie si sa nu mai fie prinsi nepregatiti.Ministrul a precizat ca, la aceasta data, stocurile de materiale sanitare si echipamente de protectie sunt suficiente pentru aproximativ doua-trei saptamani, urmand sa fie facute aprovizionari noi.