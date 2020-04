De ce se fac zilnic doar 4.500- 4.700 teste pentru COVID -19? Explicatiile lui Nelu Tataru

Ziare.

El a spus insa ca se fac insa mai putine teste din cauza capacitatii aparatelor si a lipsei de personal."In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara de identificare a ARN viral.Din acest motiv, facem in jur de 4.500 - 4.700 de testari pe zi, se lucreaza pe aceste aparate.", a spus Nelu Tataru in sedinta de Guvern.Premierul Ludovic Orban a cerut masuri organizatorice mai bune pentru ca unele centre sunt suprasolicitate si au un timp de asteptare de peste 24 de ore, iar alte centre au PCR-uri pe care aproape ca nu le folosesc."Si aici mai e o problema, ca m-am uitat. In timp ce unele centre sunt suprasolicitate si uneori au un timp de asteptare sa spun mai mare de 24 de ore, sunt alte centre de testare care au PCR-uuri pe care aproape ca nu le folosesc. Aici va trebui sa aveti grija prin directiile de sanatate publica, prin mecanismul de transmitere a probelor recoltate catre centre sa existe o justa incarcare si nu sa trebuiasca sa astepte intr-un centru si in celelalte centre, ei sa nu aiba ce probe sa proceseze.", a replicat premierul Ludovic Orban.Ministrul Sanatatii a precizat ca in zilele urmatoare se va face o repartitie de la nivel central, astfel incat sa nu se mai astepte decat cel mult 24 de ore.