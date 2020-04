DSP Vrancea, condusa de 11 ani de stomatologi, are sefi noi pusi de Tataru: Tot dentisti

LIVE

Cel putin pe perioada starii de urgenta, care urmeaza sa fie prelungita, DSP Vrancea va fi condusa de doi medici stomatologi, scrie Vrancea24.ro Catalin Bunghez a fost numit director executiv, iar Dragos Cozma, director adjunct.De altfel, institutia a fost condusa tot de medici stomatologi in ultimii 11 ani, de Mihai Nedelcu si Catalin Graur.Aflat in Focsani pentru a evalua situatia de la fata locului, ministrul Tataru a vorbit despre Spitalul Judetean si Spitalul Militar, unde sunt infectate cu coronavirus, in total, zeci de cadre medicale. El a spus ca de vina este si DSP, care nu a facut corect anchetele epidemiologice."Daca vreti parerea mea sincera, situatia de astazi este o situatie care decurge dintr-o gestionare proasta a anchetelor epidemiologice si a Directiei de Sanatate Publica", a spus Nelu Tataru.Intrebat daca a fost schimbata conducerea institutiei, ministrul a raspuns afirmativ.Anterior, el declarase ca vor fi facute verificari la DSP in acest sens."Vom face verificari la DSP, pentru ca a fost o ancheta care a scapat de sub control. Asa ca ancheta epidemiologica va fi reluata pentru fiecare caz confirmat in parte. Pentru fiecare caz de coronavirus vom avea o ancheta epidemiologica noua", a adaugat el.Pana in prezent, in judetul Vrancea au fost confirmate 134 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar trei persoane au decedat, dupa ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2.