La spitalul din Deva s-ar putea pune conducere militara. Tataru cere medicilor sa inteleaga ca stilul militar e mai dur

"Urmeaza sa avem o discutie pentru spitalul Deva. O sa ne gandim la un management militar si la Deva, daca nu se gaseste o solutie", a declarat Nelu Tataru.Citeste si Focar de coronavirus la Deva: Managerul si directorul medical de la Spitalul Judetean si-au dat demisia Ministrul se afla marti la Brasov, unde a avut o discutie cu managerii de spitale, carora le-a cerut sa ii transmita ceea ce au nevoie."Am solicitat fiecarui manager sa spuna in termenii lui ce of-uri are. Managerii isi spun nemultumirea ministrului. Nu vreau senzational, transformarea unei discutii intr-o dezbatere publica. Am vrut sa aflu de la fiecare in parte nevoile", a spus Tataru cand a fost intrebat de ce intalnirea cu managerii de spitale nu a fost publica.Jurnalistii l-au intrebat pe ministru daca se impune o conducere militara la Spitalul Universitar din Capitala, acesta raspunzand ca nu este cazul."Acum avem un management militar la Suceava. Daca la inceput era bine privit, acum cei care lucreaza acolo il considera cam drastic. Cand nu respecti regulile este o problema.La Spitalul Universitar avem transmitere in personalul medical, discutam de o ancheta epidemiologica aflata in curs", a spus Tataru, adaugand ca la Spitalul Universitar este pus un manager nou de cateva saptamani, care a solicitat ajutor de medici, ceea ce o sa si primeasca.Ministrul a vorbit putin despre situatia de la Suceava, unde personalul medical s-a plans de regulile stricte impuse de conducerea militara. Tataru a precizat ca inainte la Suceava nu se stia cine este bolnav, cine se afla in carantina sau cine este acasa "de capul sau", dar ca acum situatia este clara."Ramane sa accepte si conditiile mai militare ca cel care vine sa lucreze nu va mai merge acasa, va fi cazat la camin o perioada. Stiti cum e personalul medical are o mandrie, avem o mandrie a noastra, si eu sunt medic. Daca era ....ne faceam soldati. La zile grele trebuie conditii mei grele. (...) Ii rog sa inteleaga ca sunt niste conditii mai grele. Ii rog sa inteleaga ca sunt niste momente peste care trebuie sa trecem pentru a ajunge acolo unde am fost odata", a spus el.Ministrul a fost intrebat si despre cei care se plang ca in centrele de carantina nu se primeste mancare, Nelu Tataru spunand ca nu peste tot sunt probleme."Trebuie sa intelegem ca se fac eforturi pentru a se asigura spatii de carantina. Am fost la Constanta ieri si o sa va arat ca la un geam era un mesaj cu 'multumim ca aveti grija de noi'. DSP asigura circuitele. Sunt 14 zile, haideti sa dam 14 zile din viata noastra pentru sanatate", a punctat Nelu Tataru.Citeste si Conducerea militara a dat doua optiuni personalului medical de la Suceava: Ori nu mai merg acasa la familii, ori lasa locul liber