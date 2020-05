Ministrul Sanatatii cere precautii si dupa 15 mai: Inca avem 300 de noi cazuri de infectare pe zi

Ancheta la spitalul din Timisoara

Orban: Asteptam propunerile

El mai precizat ca la nivelul Spitalului Judetean Timisoara are loc o ancheta interna dupa ce seful Institutului Oncogen, Virgil Paunescu, a anuntat ca si-a administrat un vaccin neomologat impotriva noului coronavirusului."Suntem intr-un scenariu in care avem patologie si infectare in tot ce inseamna persoane institutionalizate, camine de batrani, persoane care ingrijesc aceste persoane institutionalizate, precum si corpul medical. Sunt sectii care sunt expuse, terapiile intensive, sectiile de urgente si sectiile de boli infectioase.Suntem pe acel platou, nu suntem intr-o scadere, suntem intr-o reglare a numarului de cazuri constante pe zile, astazi avem 15.100 de infectati, avem 6.900 de vindecati, avem 245 de cazuri in terapie intensiva, 320 de cazuri noi. Ramanem totusi la 300 de cazuri noi, inseamna ca trebuie sa avem si sa respectam acele precautii.", a aratat ministrul Sanatatii Nelu Tataru a mai afirmat ca personalul medical trebuie sa ramana valid, acest lucru fiind posibil prin asigurarea medicamentelor, a echipamentelor si a testarilor, angajatii din sistemul sanitar urmand sa tina cont si de precautiile care vor fi mentinute.Ministrul Sanatatii a spus si ca la nivelul Spitalului Judetean Timisoara are loc o ancheta interna dupa ce seful Institutului Oncogen, Virgil Paunescu, a anuntat ca si-a administrat un vaccin neomologat impotriva noului coronavirusului."Este o ancheta interna la nivelul Spitalului Judetean Timisoara, acel compartiment face parte din Spitalul Judetean Timisoara, este o ancheta in curs si vom evalua. Atat activitatea stiintifica, cat si resursele folosite", a precizat ministrul Sanatatii.La randul sau, premierul Ludovic Orban a aratat ca setul de reguli aferent fiecarei activitati pentru care urmeaza sa se elimine restrictiile este in dezbatere publica."Impreuna cu domnul ministru al Sanatatii si domnul ministru de Interne, bineinteles cu suportul Comisiei Anti-COVID de la Ministerul Sanatatii, Consiliul de Suport Tehnico-Stiintific, Institutului National de Sanatate Publica, care, de asemenea, a postat in dezbatere publica setul de reguli aferent fiecarei activitati pentru care urmeaza sa se elimine restrictiile, s-au publicat in dezbatere publica care sunt domeniile in care vor ramane restrictiile si care sunt cele in care nu vor ramane restrictiile.De asemenea, domeniile in care se vor ridica restrictiile cu anumite conditii. Documentul este in dezbatere publica si, in functie de opiniile exprimate, daca vom primi propuneri pertinente putem sa tinem cont de ele", a precizat Ludovic Orban.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , alaturi de premierul Ludovic Orban si de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a participat, sambata, la inaugurarea noii Unitati de Suport Medical COVID-19, cu 90 de paturi, care a fost realizata prin reamenajarea salii polivalente de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures.