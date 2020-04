Ministrul Sanatatii, despre protocolul MAI-Patriarhie: Militez in continuare pentru distantare sociala. De Paste recomand izolarea

LIVE

Oficialul a indemnat la precautie in continuare si la distantare sociala."Discutam foarte des cand se iau aceste masuri, eu cel putin am militat pentru continuarea izolarii, pentru mentinerea distantarii. Ati vazut si astazi pe domnul presedinte Iohannis in prelungirea starii de urgenta. Este un moment deosebit, un moment religios, dar si un moment al marilor provocari, de lupta cu un inamic nevazut, fara un tratament, fara un vacccin. Toate aceste lucruri trebuie impacate, atat cele sufletesti, cat si cele de sanatate.Ne aflam intr-un scenariu in care toti pacientii care se prezinta sunt suspecti de coronavirus", a spus Nelu Tataru, la Digi 24. "Daca aceste masuri de distantare sociala nu sunt respectate putem avea o transmitere locala accentuata, putem avea un numar de cazuri in saptamana urmatoare care sa forteze sistemul sanitar, putem avea un numar de cazuri grave, severe, care pot forta Terapia Intensiva. O curba accelerata cu un numar mare de cazuri poate incarca un sistem sanitar", a adaugat ministrul.Intrebat ce sa faca romanii de Paste, ministrul a spus: "Recomand izolarea la domiciliu, recomand distantarea sociala, evitarea locurilor aglomerate, recomand liniste sufleteasca si recomand niste sarbatori mai altfel pentru a avea la anul niste sarbatori deosebite".Marti seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat cum vor lua romanii Sfintele Paste si Lumina de Inviere. Romanii vor putea merge, organizat, "la fel cum merg la supermarket", sa ia painea binecuvantata de la biserici, vineri si sambata intre orele 7-17, a precizat Marcel Vela."Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu agheasma si vin, numita Pasti, sfintita anul acesta in Joia Mare, 16 aprilie, dupa Sfanta Liturghie, va fi distribuita credinciosilor in zilele de vineri, 17 aprilie, si sambata, 18 aprilie, in intervalul orar 07.00 -17.00, in toate parohiile din Patriarhia Romana, in locuri special amenajate, in afara lacasurilor de cult, de catre personalul angajat al bisericii si de catre voluntari, cu respectarea masurilor de protectie, masca sanitara, distanta sociala de 2 metri, marcata in fata locului special amenajat, similar magazinelor alimentare", a spus ministrul.In ceea ce priveste Lumina Sfanta, aceasta va fi adusa la locuintele romanilor de catre voluntari si de catre echipajele de ordine publica.