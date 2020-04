Ministrul Sanatatii ia in calcul numirea unei conduceri militare la orice spital din Romania

LIVE

El a declarat, la finalul unei vizite la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt, ca activitatile unitatilor medicale sunt evaluate separat, iar deciziile sunt luate in functie de fiecare caz in parte."Fiecare unitate medicala din aceasta tara este evaluata separat. In masura in care vedem ca un management civil nu merge sau acel management civil ne cere ajutorul demisionand, asa cum s-a intamplat in celelalte unitati medicale, luam in calcul si acest lucru (n.r.- desemnarea unei conduceri militare)", a afirmat Tataru.Ministrul Sanatatii a numit-o, vineri, in functia de manager la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt pe Daniela Marcoci, care a lucrat in ultima perioada ca medic epidemiolog la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava.