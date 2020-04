Ministrul Sanatatii: Intr-un scenariu sumbru, toate spitalele vor primi pacienti infectati cu COVID. Mai facem doua spitale de campanie

Focar nou la "Carol Davila"

"Pacientii cu forme usoare nu vor fi externati"

"Intr-un scenariu sumbru, toate spitalele vor primi COVID. Ca este privat, ca este public, trebuie sa ne asteptam sa putem trata in aceste spitale. Avem spitale de campanie, vom mai face doua, este unul la Bacau, altul va fi in zona Timisoarei, facut de MApN.Cautam spatii pentru a relaxa spitalele Faza 1, Faza 2 si Suport, prin trecerea cazurilor usoare si medii si in aceste spitale de campanie. Avem un numar de cazuri crescator, dar ne lasa si timpul sa putem trata in spital ce avem de tratat, urmand sa putem interna pe cei ce vin din urma, in diferitele etape ale bolii", a explicat Tataru, la DIGI 24 TV.Ministrul Sanatatii spune ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de COVID-19, dar si majorarea deceselor provocate de aceasta boala.a", a mai spus sursa mentionata anterior.Conform ministrului, exista focare noi, "chiar daca sunt mici"."Suntem in momentul in care avem focare in grupul medical, suntem in momentul in care incercam sa rupem acea transmisiune extinsa din focarele mici, se le transfomram in focare mici, pentru a le putea controla. Suntem in momentul in care am redirectionat cadre medicale din diferite judete sau clinici universitare catre judetele deficitare sau catre spitalele care au o lipsa acuta de personal medical.Sunt aceleasi spitale care au si focare in acest moment. Avem un focar la Spitalul de nefrologiedin Bucuresti. Toti cei care sunt pozitivi in acest moment sunt internati. Daca avem o patologie COVID in numar mare il transformam intr-un spital COVID", a mai spus demnitarul.Nelu Tataru a subliniat ca pacientii asimptomatici sau cu simptome usoare nu sunt externati."Asteaptam sa vedem evolutia in urmatoarele zile sau in urmatoarea saptamana pentru a vedea daca spitalele de suport ajung la o capacitate de peste 50%, atunci sa putem da cazurile asimptomatice sau usoare catre un spatiu de tampon, in prima faza, cu personal medical format din medici de familie, medici scolari sau personal voluntar.Spatiul tampon poate fi acel spatiu, daca nu mai avem un flux de afara, aceste spatii care au fost de carantina pot fi transformate in spatii pentru cei care sunt asimptomatici sau cu simptome usoare, pana la un prim test negativ, pentru a nu ii da direct in familii", a explicat sursa mentionata anterior.