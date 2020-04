Ministrul Sanatatii: Pastram precautiile si pastram distanta. Cazurile de COVID -19 vor mai creste inca trei saptamani

LIVE

"Mai avem inca vreo trei saptamani de urcat", a spus el, referindu-se la numarul cazurilor de coronavirus. Nelu Tataru a anuntat, luni, la Galati, ca reprezentantii Ministerului Sanatatii lucreaza la o propunere legata de modalitatea de desfasurarea a inmormantarilor, in contextul pandemiei de coronavirus."Am avut cateva greutati in care erau decedati ramasi, pe care fie nu ii puteam ridica, ba nu era familia care sa sigileze, ba nu erau cei de la DSP, ba cei de la pompele funebre refuzau sa ridice. Avem in discutie", a transmis ministrul Sanatatii.Intrebat care e logica inchiderii cimitirelor, Nelu Tataru a raspuns: "Inchiderea cimitirelor are aceeasi nu neaparat logica, necesitate care corespunde distantarii sociale. Orice adunare, ca este un cimitir, ca este un stadion, ca este o unitate alimentara, inseamna o apropiere.Nu a interzis nimeni dintr-un anumit punct de vedere, ca e cimitir sau altceva. A limitat acea apropiere.Pastram precautiile si pastram distanta, mai avem inca vreo trei saptamani de urcat".