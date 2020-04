Ministrul Sanatatii promite ca de saptamana viitoare vom avea Euthyrox in farmacii

Ziare.

"Am luat legatura cu tot ce era furnizori si vor suplimenta aceasta productie si vom avea, in perioada urmatoare, si acel Euthyrox de saptamana viitoare. Pentru Metformin avem diverse medicamente care sunt analogice, dar din acest moment avem si Platinium, avem si Kaletra, s-au facut mai multe donatii.Noi avem in achizitionare si contractare mai multe cantitati. Si la Institutul 'Matei Bals', doctorul Streinu-Cercel a facut un necesar cam pentru 100.000 de pacienti, in conditiile in care sa putem avea si stocurile necesare. In acest moment, achizitionam prin Unifarm si de pe piata aceasta cantitate, pe care sa o putem avea pentru rezerva.Ambele medicamente se pot folosi si pentru HIV, cum e Kaletra, iar Platinium pentru artrita reumatoida. Sunt boli care nu sunt COVID si care au nevoie de aceste medicamente", a declarat Nelu Tataru, intr-un interviu la postul Realitatea Plus.Ministrul Sanatatii a precizat ca farmaciile s-au golit si de paracetamol , dar si alte medicamente, deoarece populatia si-a facut stocuri acasa "in virtutea asteptarii unor perioade mai grele"."Multi oameni si-au facut stocuri acasa, am vazut si vanzarile, noi urmarim si patologia din spital, patologia COVID, patologia nonCOVID, cat si cererea de medicamente din farmacii. Aceeasi cantitate dispare acum pana la jumatatea lunii, inainte ramanea si pe luna urmatoare.Sunt acele mici stocuri pe care fiecare cetatean si le face acasa, tocmai in virtutea asteptarii unor perioade mai grele. Nu, in acest moment, din evaluarea noastra, este strict o diminuare a stocului prin consum, dar consum pus la stocaj acasa", a mai mentionat ministrul Tataru.Criza de Euthyrox in farmaciile din Romania a aparut inca din luna februarie, acest medicament fiind destinat tratarii afectiunilor tiroidiene.