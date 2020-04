Ministrul Sanatatii: Sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani

Ziare.

"Dupa experienta pandemiei de gripa porcina din 2009, am putut vedea ca o pandemie a fost urmata de doi ani de epidemii sezoniere. Asa va fi si in acest moment.Dar avand in vedere prima curba, putem evalua si ce va urma in urmatorii doi ani. Nu avem un tratament (...), nu avem un vaccin.In momentul in care noi putem sa gestionam astfel incat sa avem putine decese, putine cazuri, mergem spre o curba lina si putem gestiona prin sistemul medical pe care il avem, atunci putem spune ca am reusit sa trecem prin aceasta pandemie, gestionand-o.Atunci cand vom iesi si vom vedea ca avem o mare parte a populatiei care s-a imunizat, avem prezenta unor anticorpi, putem vedea urmatorii doi ani ca niste epidemii cu niste cazuri care nu vor avea aceeasi amploare ca in aceasta perioada, dar vor fi niste cazuri cu o simptomatologie frusta sau usoara care vor merge pana vom avea o stare de imunitate la toata populatia Romaniei.", a declarat ministrul Tataru, intr-un interviu la postul Antena 3.Ministrul Sanatatii a subliniat ca inca nu este aproape momentul in care vom avea un vaccin impotriva COVID-19.Acest vaccin impune o stabilizare a virusului. Trebuie sa aiba o perioada de studiu, de testare pe persoane sanatoase si dupa aceasta perioada sa-l putem procura si sa-l putem utiliza in intreaga masa", a spus Tataru.De asemenea, intrebat daca ar schimba cu ceva lupta cu noul coronavirus daca s-ar sti ca acesta a fost creat intr-un laborator, ministrul a raspuns negativ."Nu ar schimba cu nimic. Noi am plecat pe o procedura, pe o stare de epidemie si apoi pandemia, am plecat intr-o lupta cu ceva necunoscut, cu ceva care s-a regasit pentru prima data in patologia umana, cu ceva care nu are un tratament, nu are un vaccin. Poate ca dupa ce vom termina si vom iesi din pandemie cu bine, impreuna, vom putea sa analizam ce a fost, cum a fost, de unde a venit", a mentionat el.Totodata, ministrul Nelu Tataru a reiterat ca suntem, ca moment, la jumatatea acestei pandemii in tara noastra si autoritatile asteapta sa vada, pentru inregistrarea varfului epidemiei si apoi faza de descrestere a numarului de cazuri, cum va evolua infectia cu coronavirus dupa Sarbatorile Pascale, timp de 7-10 zile, in conditiile in care aceasta boala prezinta aparitia simptomatologiei din a doua pana in a zecea zi de la infectare.