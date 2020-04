Ministrul Sanatatii spune ca exista ''un risc foarte mare'' ca Botosaniul sa devina o a doua Suceava

LIVE

Ziare.

com

El a declarat, la finalul unei vizite efectuate la Botosani, ca focarul de la SJU poate fi controlat prin refacerea mentalitatii si cresterea increderii in randul personalului medical."Am venit sa reevaluez Spitalul Judetean Botosani, avand in vedere ca atunci cand am fost prima data era atata siguranta incat am vazut unde s-a ajuns. Avem un management nou, avem un director la DSP nou, avem 225 de pacienti, 125 sunt cadre medicale in acest moment in spital.Ramane ca refacerea circuitelor, refacerea mentalitatii, ca sa zic asa, precum si a increderii personalului medical sa faca (sic!) ca acest focar care devenise Botosaniul sa il putem controla si in acelasi timp sa vedem ca tot ceea ce inseamna partea de Nord si Nord-Est - de aici plec la Suceava - isi revine", a afirmat Tataru.Ministrul Sanatatii a vizitat SJU "Mavromati" Botosani si a avut la sediul Prefecturii o intrevedere cu autoritatile judetene si cu reprezentantii sistemului de sanatate publica.Vizita lui Nelu Tataru la Botosani survine la cateva zile dupa emiterea unor ordine privind suspendarea din functie a managerului SJU si a directorului de la Directia de Sanatate Publica.