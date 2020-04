Ministrul Sanatatii: Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. E posibil sa avem 10-15.000 de cazuri

LIVE

Ziare.

com

"Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face noi, atat ca activitate medicala, dar si populatia prin masurile care trebuie intr-adevar respectate.Poate fi in jur de de 10.000, poate fi in jur de 15.000, depinde cum avem rata de transmitere locala, accelerata sau nu. Poate fi din cazuri usoare si medii, poate fi din cazuri grele, critice, care necesita suport, si atunci vom avea o aglomerare a terapiilor intensive si vom avea si decese", a declarat Nelu Tataru, la postul TVR1.Potrivit acestuia, o eventuala relaxare a restrictiilor ar putea fi luata in considerare in luna mai, daca vor scadea numarul imbolnavirilor si al deceselor."Sa ne gandim cam la doua saptamani dupa ce va trece varful, sa putem relaxa, in conditiile in care vom respecta in continuare niste precautii. Pe final de mai, in masura in care numarul de cazuri noi vor scadea si numarul de decese nu se va mai accentua", a precizat Tataru, raspunzand unei intrebari cu privire la momentul cand vor incepe sa fie ridicate restrictiile.