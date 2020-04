Ministrul Sanatatii: Voi merge in toate zonele cu peste 100 de cazuri, sa nu mai avem un caz Suceava

LIVE

Ministrul a precizat ca daca nu se vor lua masuri clare, riscam ca si alte zone, printre care si Constanta, sa devina un focar de COVID-19. In Constanta, la ATI se afla un singur pacient, acesta este un medic de familie."Realitatea este alta fata de cum o vedeam noi acum doua trei saptamani la nivel ministerial si nivel central. Pregatirile sunt avansate, la Boli Infectioase am vorbit cu personalul medical care mi-a aratat o activitate destul de intensa. (...) Am vrut sa vad si Constanta tocmai prin prisma faptului ca vizitele mele vor merge unde avem peste 100 de cazuri.Personalul medical ramane in prima linie, in prima atentie. In Constanta, avem peste 800 de carantinati. Avem in tratament pacienti cu simptome usoare, un singur pacient la ATI, ramane ca evolutia sa fie adaptata si la contextul epidemiologic pe care il avem in Constanta. Cel in stare grava este medic de familie.Am ales Constanta ca posibil focar ca nu vrem sa fim ca la Suceava. Suceava este un focar iesit de sub control pe care incercam sa il rezolvam militar in acest moment. La Constanta este un potential focar daca nu avem grija. Trebuie sa avem foarte mare grija la izolare si distantarea sociala", a spus ministrul.Nelu Tataru a adaugat ca la nivelul judetului Constanta sunt in carantina 77 de cadre medicale si ca rezultatele sunt pozitive in cazul a trei medici si a cinci asistenti.Ministrul Sanatatii a precizat ca la Constanta din ce a vazut sunt respectate circuitele. "Am vrut sa ma asigur ca nu vom ajunge ca la Suceava. Voi merge si la Brasov, la Deva", a punctat Tataru.Citeste si Nelu Tataru, despre posibila evolutie a pandemiei pana in iunie. Doua orase au potential de focare in acest moment