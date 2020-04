Ministrul Tataru anunta conducere militara si la Spitalul Judetean Focsani

Ziare.

"Ca prima intentie, am luat decizia ca managementul sa fie asigurat de cadre medicale militare, din Brasov si de aici, de la Spitalul Militar", a declarat Nelu Tataru, aflat in Focsani pentru a evalua situatia de la fata locului.Ministrul a mai spus ca planul este de a limita focarul de infectie din aceasta unitate sanitara si ca va fi testat tot personalul medical."Avem un plan: o limitare a focarului de la Spitalul Judetean si Spitalul Militar (din Focsani - n.red.). Avem in acest moment un proces de evaluare a intregului personal medical din spital, dar si de la statia de ambulanta", a explicat Nelu Tataru.Totodata, ministrul a spus ca vor fi facute verificari la Directia de Sanatate Publica (DSP), pentru ca nu a efectuat anchetele epidemiologice asa cum trebuia."Vom face verificari la DSP, pentru ca a fost o ancheta care a scapat de sub control. Asa ca ancheta epidemiologica va fi reluata pentru fiecare caz confirmat in parte. Pentru fiecare caz de coronavirus vom avea o ancheta epidemiologica noua", a adaugat el.Amintim ca, duminica, prefectul judetului Vrancea, Gheorghita Berbece, a anuntat ca, in total, la Spitalul Judetean din Focsani sunt 15 cadre medicale confirmate cu COVID-19 . Precizam ca si managerul spitalului, Constantin Mandrila, a fost confirmat cu noul coronavirus."Duminica a fost confirmata infectia cu COVID-19 in randul a opt cadre medicale din sectia de Cardiologie a SJU Focsani, din cele 14 testate in cursul zilei de sambata. Acestea se adauga celor sapte cadre medicale care au fost confirmate anterior.", a declarat Gheorghita Berbece.Conducere militara la SJU Focsani a fost solicitata si de prefect si de PNL Vrancea, dupa ce managerul unitatii medicale, Constantin Mandrila, a fost confirmat, joi, cu noul coronavirus.In prezent, in Vrancea sunt confirmate circa 50 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul cadrelor medicale, dintre care 35 la Spitalul Militar Focsani.Pana in prezent, trei persoane din Vrancea au decedat, dupa ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2.