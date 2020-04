Ministrul Tataru: Vom avea o evaluare a situatiei privind coronavirusul dupa Paste

LIVE

"Avem o perioada pana dupa sarbatorile pascale (...), iar in acest context o sa avem o evaluare dupa 7-10 zile dupa sarbatorile pascale", a spus Nelu Tataru, cu referire si la situatia romanilor care intre timp se mai intorc din strainatate.El a mentionat ca pana atunci prioritatile raman cele referitoare la asigurarea echipamentelor de protectie, la precautie, distantare sociala, izolare voluntara si asigurarea medicatiei.In context, el a spus ca in cursul acestei saptamani vor sosi in tara 30 dintre cele 200 de ventilatoare pe care le achizitioneaza Romania.Nelu Tataru a avut, miercuri, o intalnire la sediul Prefecturii Cluj cu managerii de spitale clujene si cu conducerile judetene ale DSP si Casei de Asigurari de Sanatate.