Nelu Tataru anunta 3 focare de infectie la Suceava, Arad si Deva. Apel la medici sa nu dezerteze: Fratii mei, Romania are nevoie de voi!

Avem 3.183 de cazuri confirmate, din care 281 au fost declarate vindecate

Avem 3 focare de infectie: Suceava, Arad si Deva

16% din cazuri confirmate sunt inregistrate la personalul medical

Este cea mai mare crestere a numarului de cazuri in tara noastra - 445 in 24 de ore.Totodata, ministrul a mai precizat ca varsta medie a romanilor care au murit de COVID-19 este de 66 de ani.El a facut apel la cetateni sa respecte masurile impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar a facut si un apel catre medici, in contextul in care din ce in ce mai multe cadre medicale isi dau demisia sau intra in concedii medicale."Fratii mei, Romania are nevoie de voi. Suntem cu totii in aceasta lupta, este un moment dificil in care trebuie sa demonstram ca ne onoram meseria si ca oamenii se pot baza pe noi", a spus Nelu Tataru.Totodata, el a anuntat ca in sistemul medical vor fi angajate cel putin o mie de persoane, pentru ca spitalele din tara sa poata face fata pandemiei.- Cu totii avem acelasi scop: salvarea oamenilor si sa ii protejam pe apropiati, sa ne protejam familiile- Am pierdut 116 pacienti, este o durere pentru familie si pentru cei apropiati. Transmit condoleante tuturor persoanelor care au pierdut pe cineva drag- In aceasta perioada, societatea este greu incercata, sistemul medical se confrunta cu o situatie fara precedent, oamenii se bazeaza pe noi, pe medici, asistente, infirmiere- Este o realitate pe care o cunosteam si acum isi arata adevarata fata- DSP-urile au facut o munca importanta, mentionez ca si la nivelul DSP-urilor am gasit personal insuficient, care atunci cand s-a confruntat cu criza nu a putut face fata anchetelor epidemiologice. Conform unei analize a INSP, facuta din 26 februarie, cand a fost confirmat primul caz si pana in 29 martie 2020, am pornit de la 1 - 2 cazuri pe zi, trendul a devenit apoi descedent si am ajuns la 30 pe zi, apoi s-a triplat numarul.. Voi merge in fiecare regiune sa verific personal cum stau lucrurile- Varsta medie a persoanelor care au decedat este de 66 de ani- 45,7% din cazurile confirmate au fost cu contacti apropiati, iar numarul este in crestere- Ce tine de testare: la nivelul MS e un program de finantare pentru testele PCR, au fost alocate peste 23 de milioane de lei, pentru realizarea a 115.000 de teste real time PCR- Prin Crucea Rosie au ajuns in tara peste 10 aparate de testare moleculara- Am reusit sa marim capacitatea de testare, in cateva saptamani. Sunt in stoc suficiente teste- Avem suficiente cantitati de medicamente, dar vor fi demarate si proceduri de achizitie pentru medicamente- Din punct de vedere legislativ, am aprobat o hotarare de guvern prin care serviciile medicale s-au prelungit pe perioada starii de urgenta:- De asemenea,- Avem disponibilitatea sa facem consult prin telefon si posibilitatea de a elibera retete electronic- Prin OUG de ieri (joi - n.red.), in acest moment, rezidentilor din ultimul an care au terminat la 1 aprilie rezidentiatul li s-a prelungit pana la 31 octombrie rezidentiatul, apoi sustin examenul- In toate unitatile care tin de Ministerul Sanatatii posturile vacante pot fi ocupate si de personal contractual- Am un mesaj pentru colegii de breasla: Fratii mei, Romania are nevoie de voi! Suntem cu totii in aceasta lupta, este un moment dificil in care trebuie sa demonstram ca ne onoram meseria, ca oamenii se pot baza pe noi!- Eu voi fi aici cat va fi nevoie de mine, indiferent de ce va urma. Fiti alaturi de mine pentru pacientii nostri!- Stiu ce aveti nevoie, am fost in teritoriu si voi continua sa merg in spitale. Nu sunteti singuri!- Acest virus ne-a schimbat radical viata, se simte presiunea, teama, ne intrebam cu totii cat va dura si cand revenim la normalitate- Nimeni nu are raspunsurile la aceste intrebari, dar doar impreuna putem merge mai departe!- Autoritatile locale vor face tot ce e nevoie. Daca nu, o sa luam si noi masuri- Dupa vizitele in teritoriu am constatat discrepante intre raportari si distribuirea medicamentelor si necesarului. Am decis ca fiecare spital, prin DSP, sa raporteze stocurile pe care le are. Fiecare om sau companie care vrea sa doneze sa doneze direct spitalului- Avem si astfel de proiecte, urmand sa le punem in aplicare- Depinde de varf. Avem achizitii de ventilatoare- Ar trebui sa vina inca 200 de ventilatoare- In acest moment, da. Ne vom adapta la evolutia situatiei- Momentan nu, daca se respecta masurile de izolare, nu ajungem acolo- Am luat aceste masuri, sunt echipamente, pentru saptamanile urmatoare, vor fi realimentate. Nu as pune bonus.- Suma se discuta momentan. Pana luni avem timp sa discutam si suma si cuantumul pe care il primeste fiecare- La Suceava e la fel ca saptamana trecuta, de aia s-a schimbat conducerea. Urmeaza o evaluare a tuturor sectiilor, a personalului, sa vedem starea de sanatate, cine e in izolare, sa analizam fiecare sectie- S-a luat decizia sa punem si un dus, hainele sa ramana intr-o magazie. Se discuta si despre cazarea cadrelor medicale, pentru a ramane izolati de familie si sa nu produca noi infectii in spitale. SJU Suceava e un spital cu patologii care au si infectii COVID-19- Avem o evaluare de personal a fiecarui spital, sa se stie ce nevoi au. Trebuie sa se adreseze DSP cine vrea sa fie trimis in spital (cadrele medicale)- Suntem intr-o situatie in care izolarea si distantarea sociala sunt factori importanti- 15% la SJU Suceava, toti lucratorii cu testare negativa vor reveni la munca si cazati in unitati speciale, iar la ceilalti se respecta izolare, apoi testati- Avem discutii cu fiecare ministru al Sanatatii, dar vedeti ce se intampla in Europa. Nu stiu in ce masura se poate discuta. Un pacient bolnav ramane in acea tara, am inchis niste granite, sunt niste miscari ale persoanelor valide ingradite- Avem nevoie de multe lucruri din exterior, dar si alte tari au nevoie- Ramane valabila atat timp cat oamenii care se intorc de Paste acasa raman in carantina si izolare. Daca unul din acesti factori nu va fi controlat, o sa avem mai multe cazuri- Inca nu avem suprasaturata capacitatea. Cand trecem la spitalele suport, care acum nu au cazuri, apoi dupa ce atingem capacitatea. Dar vor fi si cazati separati de familii. Va fi o carantina a celor bolnavi pana la testare negativa sau la domiciliu pentru cine accepta- In functie de ce am zis, putem avea un numar mai mare de cazuri, deci o suprasaturatie a spitalelor. Acum nu prevedem un mers accelerat, noi ne adaptam in fiecare zi