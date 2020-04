Nelu Tataru, despre relaxarea masurilor: Va disparea mai intai declaratia. Ce spune despre "planul Matei Bals"

LIVE

Ziare.

com

"Daca vom avea varful la finalul lunii aprilie, vom avea 2 saptamani in care ar trebui sa asteptam o scadere a numarul de cazuri noi, de decese si de terapie intensiva.", a spus ministrul intr-o interventie la B1 TV.El a explicat si cum se va aplica aceasta "relaxare": prima oara, se va renunta la declaratia pe proprie raspundere."Relaxarea va incepe in sens invers.. Se va putea iesi, dar luand niste masuri de precautie, ma refer la o masca si la evitarea zonelor aglomerate.. Si programul va trebui facut fractional. Trebuie sa existe in scoli acel biocid, acele mascute", mai afirmat Nelu Tataru.Referitor la "planul Matei Bals", Tataru a spus ca a existat aceasta propunere, dar ca nu a fost acceptata.Intrebat daca persoana care a propus acest document are interese politice, ministrul Sanatatii a replicat: "Ca si remarca, Ministerul Sanatatii nu poate accepta acest document. Nu este loc de politica. Daca cineva incearca asa ceva, greseste!".Amintim ca un document de 9 pagini intitulat "Programul VACANTA MARE de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19" si care are antetul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals a creat controverse luni, in a doua zi de Paste.In "viziunea" autorului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, celor fara loc de munca si copiilor li se indica sa faca curat in case si se sustine ca statul trebuie sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitioneaza tot si preia controlul serviciilor esentiale. Ba chiar e indicata si formarea unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" pentru aceste sarcini.Tot scenariul ar urma sa se desfasoare pe 3-4 luni si la finalul concluziilor naucitoare se precizeaza inclusiv ca cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".Desi mai multi oficiali au fost intrebati si au negat la modul general proiectul, pana la aceasta ora nimeni nu a explicat clar ce este cu acest document care are antetul uneia dintre institutiile cheie in gestionarea pandemiei.