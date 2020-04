Nelu Tataru: Multumesc populatiei ca a inteles sa stea acasa. Trebuie sa mai aiba rabdare 10 zile

Ziare.

Ministrul Sanatatii a spus, la Antena 3, ca le multumeste romanilor care au inteles mesajul si au stat in casa in Noaptea de Inviere."Ii rog sa mai aiba rabdare sapte, 10 zile. Suntem aproape de un varf si speram ca apoi sa avem una, doua saptamani de stabilitate, dupa care sa incepem sa scadem ca numar de cazuri noi", a spus Nelu Tataru.In aceeasi interventie, sursa citata a spus ca aparitia unui vaccin intr-un interval de 10 luni nu este posibila."Izolarea la domiciliu a permis consumarea acestei boli, ca sa nu mai avem transmitere comunitara. Nerespectarea masurii face ca numarul de cazuri sa creasca. Putem avea 12.000-15.000 de cazuri in varful pandemiei, poate chiar si mai mult, daca nu se respecta masurile. Dar sper ca trendul sa ramana acesta, lent ", a conchis Nelu Tataru.