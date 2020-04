Nelu Tataru: Nu ne grabim cu o decizie legata de scoli. In Franta, primele semne dupa redeschidere nu sunt incurajatoare

Ziare.

Nelu Tataru a declarat, duminica, pentru Libertatea , ca urmareste cifrele care arata evolutia pandemiei in Romania si, in functie de acestea, se va lua o decizie cu privire la redeschiderea scolilor."Un sfert din toti cei bolnavi de COVID-19 sunt in Suceava si avem datoria sa evitam nasterea unor noi focare. De aceea nu ne grabim cu o decizie legata de scoli. (...) Am vorbit chiar sambata in Franta, care a redeschis partial scolile, si au aparut deja cazuri de infectare si in randul copiilor, si in cel al cadrelor didactice. Primele semne dupa redeschidere nu sunt incurajatoare. Vom vedea", a spus Nelu Tataru.Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca decizia de redeschidere a scolilor va fi luata in functie de contextul epidemiologic si de capacitatea de a reduce la maxim orice risc de imbolnavire a copiilor.In repetate randuri, insa, premierul a afirmat ca anul scolar va fi incheiat, iar elevii din anii terminali vor putea sustine examenele.