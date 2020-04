Nelu Tataru spune ca se discuta despre construirea unui nou spital judetean la Brasov, dar va da detalii dupa pandemie

LIVE

Ziare.

com

"Am discutat si despre viitoarele investitii, am discutat si cu personalul medical care a recapatat acea incredere, au in acest moment tot sprijinul de la Consiliul Judetean, au in acest moment tot sprijinul de la Primaria municipiului Brasov. Sper ca in perioada urmatoare, chiar daca mai avem un pic de urcat, sa trecem cu bine si sa ajungem la capatul acestui episod pandemic, cu putine victime si cu putine decese", a declarat Nelu Tataru.Intrebat despre investitii noi in paturi ATI, la Brasov, ministrul Sanatatii a explicat ca totul tine de autoritatile locale, dar ca se discuta despre ridicarea unui spital judetean aici."Tine de managementul local. Noi ca structura, pe spitale, putem accepta o propunere care vine de la Brasov. Se discuta si de un nou spital judetean care sa se faca in urmatoarea perioada. Suntem la inceput, voi reveni la Brasov pe aceasta tema, dupa ce trecem de acest episod pandemic", a declarat Nelu Tataru.Intrebat, de asemenea, daca a discutat despre nemultumirile celor de la Ambulanta si SMURD despre lipsa de echipamente, ministrul a spus ca nu stie daca mai este lipsa de echipamente avand in vedere ca Unifarm are in depozite cantitati mari de materiale."Nu stiu daca mai este lipsa, fiindca dupa tot ce am vorbit si cu Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, in acest moment sunt aceste echipamente. MAI, DSU aprovizioneaza statiile de ambulanta, SMURD si UPU, MS aprovizioneaza DSP-urile si spitalele judetene, dar in acest moment, din ce am vazut eu, sunt aceste echipamente. Au fost perioade cand nu au fost, dar si Unifarm are in acest moment in depozite o cantitate mare de echipamente, materiale sanitare si medicamente. Toti cei care sunt manageri la aceste unitati pot accesa si pot merge catre Unifarm care in acest moment are stocuri", a mai spus Tataru.Potrivit ministrului Sanatatii, judetul Brasov se afla pe locul opt in privinta cazurilor depistate de coronavirus."Este al optulea judet ca numar de cazuri, 386 de cazuri, ieri la pranz, sunt si 14 decese, 46 de cadre medicale infectate. Este o evaluare care arata, la fata locului si evolutia pandemiei. Avem in acest moment si o discutie cu factorii de decizie, presedintele CJ si primarul municipiului Brasov tocmai pentru a mentine acea relatie si legatura pe care o au cu Spitalul Judetean si celelalte spitale din judetul Brasov", a spus Tataru.Conform raportarii de sambata, in judetul Brasov sunt tot 386 de cazuri de coronavirus, depistate de la inceputul pandemiei.