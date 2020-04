Ordinul ministrului Sanatatii: Doar pacientii critici vor primi plasma donata de persoanele vindecate de COVID-19

Cum sunt selectati potentialii donatori

Cand este eligibila o persoana vindecata

Ce pacienti vor primi plasma

Raportarile spitalelor

Ziare.

com

Potrivit unui anunt al Ministerului Sanatatii, facut miercuri seara, potentialii donatori vor fi selectati dintre pacientii care au fost internati pentru COVID-19, vindecati si externati. In acest moment sunt 3 aparate pentru tratarea cu plasma a pacientilor cu coronavirus donate Ministerului Sanatatii in Bucuredti, Iasi si Timisoara. Acestea vor fi utilizate conform ordinului."Donarea de plasma convalescenta COVID-19, asemenea donarii de sange, este voluntara si neremunerata," se arata in ordinul ministerial. Documentul este semnat de secretarul de stat Horatiu Moldovan si poate fi accesat pe Portalul Legislativ. Potentialii donatori vor fi selectati dintre pacienti care au fost internati pentru COVID-19, fiind confirmati prin test RT-PCR pozitiv, vindecati si externati in urma RT-PCR negativ.Centrele de transfuzie sanguina vor incheia protocoale de colaborare cu spitalele care trateaza pacienti COVID-19 in vederea identificarii pacientilor vindecati, potentiali donatori, cu respectarea regulilor nationale si ale UE de protectie a datelor cu caracter personal, prin semnarea de catre pacient a unui consimtamant informat.Spitalele vor furniza centrelor de transfuzie sanguina datele personale si datele de contact ale pacientilor eligibili, rezultatele testelor RT-PCR si/sau testelor serologice, perioada internarii si data externarii.," precizeaza documentul.Ordinul ministerial stabileste mai multe criterii pentru eligibilitatea donatorului.- Intervalul intre doua donari de plasma sa fie de minimum 2 saptamani;- Prezentarea biletului de externare din spital si a rezultatelor testelor RT-PCR si optional a testelor serologice pentru detectia anticorpilor anti_SARS-Cov-2 (calitativ sau cantitativ);- Semnarea consimtamantului informat pentru intrarea in procedura de selectie in vederea donarii de plasma prin plasmafereza si/sau sange total si pentru transmiterea codificata a datelor privind donarea in baza de date nationala si europeana;- Incadrarea in toate criteriile standard pentru donarea de sange total sau plasma, conform legislatiei nationale.Plasma de la donator vindecat COVID-19 (PPC-DV-COVID-19) va fi distribuita de catre centrele de transfuzie sanguina, la cererea spitalelor din judetul respectiv care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.Ordinul detaliaza modul in care se face procedura de recoltare, depozitarea/congelarea plasmei, testarea componentelor sanguine obtinute de la donator vindecat de COVID-19, dar si alte proceduri tehnice in care sunt implicate Centrele de transfuzie sanguina, Institutul National de Hematologie Transfuzionala si Ministerul Sanatatii, potrivit metodologiei in aceste cazuri. Plasma se va administra doar pacientilor critici confirmati cu COVID-19 (prin metoda RT-PCR), cu varsta de cel putin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasma convalescenta prin semnarea consimtamantului informat si care se incadreaza in urmatoarele criterii:a), avizata de Comisia de ATI, dintr-un spital desemnat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare;b)a unei pneumonii severe/a unor infiltrate pulmonare (> 50% in 24-48 ore), in ciuda tratamentului administrat;c) PaO2/FiO2 < 300;d)sau in pragul intubatiei si ventilatiei mecanice (dispnee severa, frecventa respiratorie ≥ 30/min, saturatie in oxigen ≤ 93% cu oxigen pe masca faciala, paCO2 > 55 mmHg la pacientii fara BPCO).Spitalele care administreaza tratament cu PPC-DV-COVID-19 vor raporta Comisiei ATI a Ministerului Sanatatii urmatoarele informatii cu privire la pacientii carora li s-a administrat PPC-DV-COVID-19:a) sex, varsta, comorbiditati;b) momentul administrarii transfuziei (in numar de zile de la debutul bolii);c) numarul, volumul si codurile unitatilor transfuzate;d) terapii administrate pacientului in paralel (altele decat ingrijirea de sustinere);e) evolutia clinica si biologica a pacientilor in functie de scala de progresie a bolii la urmatoarele momente de timp:- (i) inainte de transfuzie;- (ii)> 5 zile dupa transfuzie;- (iii) la externare;f) orice reactii adverse grave sau evenimente legate eventual de transfuzie;g) celelalte date clinice si biologice din protocolul de administrare;h) durata spitalizarii - intervalul internare-externare/ deces.